Tuttosport, a breve incontro cordata americana di Galatioto con i Della Valle per la cessione della Fiorentina
In attesa di compratori asiatici o fiorentini ecco una cordata americana che ha espresso interesse per la società viola. Ci sarà l'incontro?
A cura di Redazione Labaroviola
27 giugno 2017 11:30
Un gruppo di compratori americani che fa capo a Salvatore Galatioto, miliardario italo americano che lo scorso anno cercò anche di comprare il Milan, sembra essere interessata all'acquisizione della Fiorentina. Secondo quanto riporta Tuttosport questa mattina, potrebbe già essere in programma un appuntamento con questa cordata a stelle e strisce, sempre che per la società viola non nasca l’interesse di una proprietà asiatica sempre attenta al mercato italiano.
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