Chi è Salvatore "Sal" Galatioto, il miliardario italo-americano interessato alla Fiorentina

Nato a Castellammare del Golfo, in sicilia, Sal Galatioto è stato inserito nell’elenco dei 50 personaggi più influenti negli sport americani nell’edizione 2010 dello Street & Smith Sport Business...

Nato a Castellammare del Golfo, in sicilia, Sal Galatioto è stato inserito nell’elenco dei 50 personaggi più influenti negli sport americani nell’edizione 2010 dello Street & Smith Sport Business Journal. E’ il Presidente della Galatioto Partners Sport, società leader nella finanza sportiva e nella consulenza aziendale. Ora il nome di Galatioto è stato accostato alla Fiorentina: è lui infatti il consulente che potrebbe portare investitori importanti a Firenze. Ha ricoperto il ruolo di advisor in circa 70 operazioni, tra cui quella che ha portato alla vendita dei Golden State Warriors, campioni in carica NBA. Vedremo se dopo l'indiscrezioni di questa mattina di Tuttosport ci saranno sviluppi o meno.