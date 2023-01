Tuttosport: “Brekalo alla Fiorentina per 1,5 milioni più percentuale sulla futura rivendita”

Alla fine il matrimonio si farà. La firma di Josip Brekalo sul contratto che lo legherà alla Fiorentina per quattro anni, allo stipendio di 1,5 milioni più bonus a stagione, è attesa nella giornata odierna. Dopo il pour parler dei giorni scorsi era seguita una pausa di riflessione, da parte della dirigenza viola, dettata dai costi delle commissioni (circa due milioni di euro) ritenuti eccessivi e dal periodo di inattività del giocatore che dura da ottobre. Di qui la sensazione di voler defilarsi dalla corsa. Non a caso l’esterno croato in scadenza di contratto con il Wolfsburg, finito a suo tempo nel mirino del Monza, era stato accostato anche ad Atalanta, Udinese (che anche ieri ha tentato di inserirsi) e Napoli ma l’interesse più forte era quello della Dinamo Zagabria, la società dove lui è cresciuto.

Ieri però sono ripresi i colloqui della Fio- rentina con il club tedesco e con l’entourage di Brekalo. E dal clan viola, pur con la consueta cautela, filtra ottimismo. Il giocatore classe ’98 ha voglia di tornare in Italia dove l’anno scorso, con la maglia del Torino (7 reti in 32 gare), si è messo in luce e ritiene da tempo ormai chiusa l’esperienza in Bundesliga, 6 presenze e un assist nell’attuale stagione, prima che la situazione con il Wolfsburg, in cui negli ultimi mesi viveva da separato in casa, si inasprissero definitivamente. Così Brekalo è tornato a Zagabria in attesa di ridisegnare la propria carriera. Il club tedesco in queste ore si sarebbe intanto convinto ad accettare l’offerta viola da 1,5 milioni (contro i tre inizialmente richiesti) più una percentuale sulla futura rivendita. Dunque, a meno di nuovi colpi di scena, l’ex granata sarà il secondo acquisto della Fiorentina dopo Salvatore Sirigu. Lo scrive Tuttosport.

LEGGI ANCHE, BRUTTO SEGNALE PER LA JUVE