Tuttosport: "A professor Borja Valero le chiavi del centrocampo. L'Inter offre 5 mln, a 8 si può chiudere"

La vicenda Borja Valero continua ad imperversare su tutti i giornali: nella versione odierna di Tuttosport si parla di come, il genio del centrocampo viola, potrebbe realmente accasarsi alla corte di...

La vicenda Borja Valero continua ad imperversare su tutti i giornali: nella versione odierna di Tuttosport si parla di come, il genio del centrocampo viola, potrebbe realmente accasarsi alla corte di Spalletti, nella sua nuova avventura dalle parti della Pinetina. Il tecnico di Certaldo è solito affidare la regia della squadra a giocatori di un'intelligenza calcistica decisamente elevata e potrebbe farlo di nuovo: in passato infatti, ha dato questo tipo di incombenze a David Pizarro, prima a Udine e poi a Roma, ma anche a Radja Nainggolan in tempi più recenti. La storia potrebbe ripetersi, perché l'Inter sembra intenzionata ad avere lo spagnolo e la distanza economica che separa domanda e offerta è relativamente poca. Infatti, i nerazzurri sono arrivati ad offrire 5 milioni di euro, mentre la Fiorentina vorrebbe averne almeno 7/8 per concludere l'affare.