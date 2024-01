Tuttosport, Bonaventura apre alla Juventus ma la Fiorentina chiude, uno spiraglio comunque c’è ancora 

La dirigenza della Juventus è alla ricerca di una soluzione per il centrocampista che serve. Il primo nome era quello di Roberto Pereyra, ma i 5 milioni di euro chiesti dai friulani hanno indotto la Juventus a battere altre strade. La seconda scelta è ricaduta a Firenze, il nome richiesto è quello di Giacomo Bonaventura. Il club viola all’arrivo dell’offerta non ha espresso nemmeno una richiesta economica, ritenendo l’esperta mezzala una pedina troppo importante per lo scacchiere di Italiano.

Capitolo archiviato? Probabilmente sì, anche se un piccolo spiraglio risulterebbe ancora aperto. Perché non è un mistero la fede bianconera del ragazzo da giovane ed è legittimo che “Jack” valuti la chiamata bianconera come l’ultima, grande, occasione della carriera, a 34 anni compiuti in agosto. Bonaventura, insomma, non disdegnerebbe l’inattesa svolta invernale, a maggior ragione al cospetto di una formula che possa prevederne una conferma a Torino anche per un’ulteriore stagione. Lo riporta Tuttosport.