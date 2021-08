Tuttosport, Berardi è il sogno della Fiorentina: troppi i 30/40 milioni chiesti dal Sassuolo. Orsolini alternativa

Il piede su più staffe ma non è detto che la Fiorentina riesca ad affondare il colpo, che poi sarebbe quell’esterno d’attacco che Vincenzo Italiano ha chiesto da tempo. Se Berardi è il grande sogno, è destinato a confermarsi tale per le richieste ritenute eccessive (non meno di 30 milioni possibilmente 40) restano in lizza Orsolini e Messias. Lo scrive Tuttosport.

