Tuttosport, Berardi alla Fiorentina non c'è l'accordo con il Sassuolo. Il motivo della sua presenza all'amichevole contro il Parma

La sua presenza durante l'amichevole tra Fiorentina e Parma a Viareggio ha fatto sognare i tifosi viola. Sarebbe Il rinforzo perfetto

A cura di Redazione Labaroviola 14 agosto 2017 12:59

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