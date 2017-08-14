Tuttosport, Berardi alla Fiorentina non c'è l'accordo con il Sassuolo. Il motivo della sua presenza all'amichevole contro il Parma
La sua presenza durante l'amichevole tra Fiorentina e Parma a Viareggio ha fatto sognare i tifosi viola. Sarebbe Il rinforzo perfetto
Ieri ha acceso i sogni dei tifosi della curva Fiesole la presenza di Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, allo stadio dei Pini di Viareggio dove la Fiorentina ha affrontato in amichevole il Parma. E’ bastata la sua presenza sugli spalti per innescare rumor di mercato. Del resto nel 4-2-3-1 ideale di Pioli, manca ancora un attaccante laterale di impatto. E chissà che dopo non essere riusciti a trovare un’intesa per Politano, i neroverdi e i viola non riescano a condividere la stessa valutazione sul cartellino proprio di Berardi. Il quale è molto amico del neoviola Benassi, con cui ha trascorso parte delle vacanze insieme alle rispettive famiglie, Ecco spiegato il motivo della sua presenza ieri a Viareggio.
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