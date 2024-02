Tuttosport, Belotti voleva solo la Fiorentina: dal Wolfsburg al Betis ha rifiutato diverse squadre per la viola 

Andrea Belotti ha visto viola. Quando ha capito che lo spazio per lui nella Roma non c’era ed era meglio cambiare aria, l’attaccante ha individuato subito la Fiorentina come la miglior opzione possibile.

Wolfsburg, Betis e due società di MLS, tutti respinti da Belotti. Che ha aspettato la Fiorentina convinto che possa essere la piazza giusta per dare una svolta alla sua stagione. A sua volta Italiano e il popolo viola sperano di ritrovare il Belotti di Torino. La formula è quella del prestito oneroso da circa 750mila euro, senza opzioni o clausole di riscatto. Lo scrive Tuttosport.

LEGGI ANCHE, MINA AL CAGLIARI