Tuttosport, Belotti, c’è anche la Fiorentina alla finestra ma il Torino non farà sconti

Quella che sta più a cuore ai tifosi, riguarda Andrea Belotti. L’unica cosa sicura è che il suo contratto scade tra un anno e che ci sono diversi club interessati: la Roma, che aiuta di alzare l’offerta portandola a venti milioni, poi Napoli e Fiorentina. Senza dimenticare alcun club della Premier inglese. Cairo non è intenzionato a fare sconti se nel frattempo non riuscirà a trovare l’accordo con il giocatore. La speranza è quella di tenerlo ma se non dovesse essere possibile il presidente granata non lo svenderà a costo di perderlo tra un anno a parametro zero. Lo scrive Tuttosport.

