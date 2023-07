Tuttosport: “Arthur-Fiorentina si può fare. La chiusura forse durante la tournée della Juve”

Scrive Tuttosport oggi in edicola, Arthur vuole rilanciarsi, per la Fiorentina è più che un’idea per rinforzare il proprio centrocampo. Fiorentina e Juventus si sono già parlate, Italiano ha avallato al suo arrivo ed il calciatore è disponibile a trasferirsi. I contatti tra le due parti sono costanti, ora serve una formula giusta Attualmente prende 7 milioni lordi all’anno, e l’operazioen parte con un prestito. I giorni per chiudere proprio durante la tournée americana dei bianconeri. Operazione indipendente da Amrabat.

