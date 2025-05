Tuttosport annuncia: “Palladino non può rinunciare a Dodo, il brasiliano è l’amuleto del tecnico viola”

Come riportato da Tuttosport, Raffaele Palladino recupererà Dodo per la sfida di domani decisiva contro il Betis. Senza di lui, i gigliati hanno battuto solo l’Empoli, mentre all’andata in Spagna e a Roma la Fiorentina è stata sconfitta. Anche nel ritorno contro il Celje mancava il brasiliano e i viola hanno strappato un pareggio molto sudato. Dodo, con la sua corsa e la sua leadership, è fondamentale per la squadra viola e ha attirato le attenzioni di tanti club nonostante il calciatore dia priorità al rinnovo con la Fiorentina. Palladino lo considera un amuleto e sicuramente non potrà rinunciarvi.

Per il resto, Adli prenderà il posto di Cataldi a centrocampo a causa del problema fisico che lo ha fatto uscire prematuramente a Siviglia. Gosens, invece tornerà al top della condizione, dopo il malore di sabato notte a Roma.