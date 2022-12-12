Tuttosport, Amrabat nel mirino di top club: Fiorentina pronta ad allungare il contratto fino al 2027

La Fiorentina è al lavoro per blindare il marocchino

Secondo Tuttosport oggi in edicola, la Fiorentina è al lavoro per blindare Sofyan Amrabat finito nel mirino di Liverpool, Atletico Madrid, Tottenham e Siviglia. Il club gigliati è pronto non solo ad esercitare subito l’opzione ma anche a prolungare sino al 2027 il contratto con un adeguamento economico.

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