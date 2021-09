Il Torino non ha auto lo sprint per definire l’operazione Amrabat. Un peccato visto che lunedì Vagnati aveva trovato l’accordo sia con la Fiorentina che con il giocatore per il cartellino. Il rimpianto va al suo mancato arrivo in granata. Lo scrive Tuttosport.

