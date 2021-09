Tuttosport, Vlahovic, la Juventus gioca d’anticipo per piazzare il colpo nel 2022: punta alla “formula Chiesa”

La Juventus ha chiuso il mercato 2021 in anticipo ma si è già tuffata in quello del 2002. La rinuncia a qualsiasi tentazione last minute in attacco, sopratutto dopo aver appurato l’impossibilità di u aggancio come Mauro Icardi è anche la conseguenza di una volontà precisa: quella di battere la concorrenza europea per Dusan Vlahovic. Il 21enne bomber della Fiorentina, già sondato nei mesi scorsi, è il grande obiettivo per giugno 2022.

Se Cristiano Ronaldo avesse lasciato la Juventus a luglio sicuramente Cherubini avrebbe tentato l’affondo per Vlahovic già in questa sessione. Ma la risposta di Commisso sarebbe stata simile a quella ricevuta da Tottenham e Atletico Madrid “No, grazie”. Anche perchè Dusan ha scelto di vivere un’altra stagione da protagonista con la maglia della Fiorentina. Più che l’eventuale rinnovo di Vlahovic le vere insidie della Juventus sono i club esteri. A quel punto a fare la differenza sarà la volontà del giocatore.

La Juventus ha già messo in preventivo un investimento importante conta speranza di ripetere una nuova operazione stile Chiesa. Rinnovo o meno difficilmente la Fiorentina riuscirà a trattenere Vlahovic oltre questa stagione. La Juventus vuole regalare Vlahovic ad Allegri per il 2022/23. Molto dipenderà dalla scelta di Vlahovic. Lo scrive Tuttosport.

