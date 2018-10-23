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Tuttosport, allo United piace Milenkovic ma per ora sono solo voci

Come scrive stamani Tuttosport,  continua la corsa del Manchester United per il difensore gigliato Nikola Milenkovic. Secondo i media inglesi, infatti, sarebbe pronta per gennaio un'offerta di 45 mili...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 ottobre 2018 10:11
Tuttosport, allo United piace Milenkovic ma per ora sono solo voci - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic
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Come scrive stamani Tuttosport,  continua la corsa del Manchester United per il difensore gigliato Nikola Milenkovic. Secondo i media inglesi, infatti, sarebbe pronta per gennaio un'offerta di 45 milioni di euro, ma dal club viola smentiscono e tagliano corto: "Solo voci". Tuttavia, è innegabile che un interesse ci sia, visto che lo stesso Mourinho ha visionato di persona il giocatore

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