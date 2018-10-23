Tuttosport, allo United piace Milenkovic ma per ora sono solo voci

Come scrive stamani Tuttosport, continua la corsa del Manchester United per il difensore gigliato Nikola Milenkovic. Secondo i media inglesi, infatti, sarebbe pronta per gennaio un'offerta di 45 mili...

Come scrive stamani Tuttosport, continua la corsa del Manchester United per il difensore gigliato Nikola Milenkovic. Secondo i media inglesi, infatti, sarebbe pronta per gennaio un'offerta di 45 milioni di euro, ma dal club viola smentiscono e tagliano corto: "Solo voci". Tuttavia, è innegabile che un interesse ci sia, visto che lo stesso Mourinho ha visionato di persona il giocatore