TuttoSport: 100, i goal subiti nell'era Sousa. Record negativo dal 2002...
100! Un traguardo assai negativo...
A cura di Redazione Labaroviola
04 marzo 2017 12:03
Come riportato nell'edizione odierna di TuttoSport dopo le due reti subite nel corso di Fiorentina-Torino siglate da Belotti, la Fiorentina ha toccato quota 100 goal subiti in tutte le competizioni da quando Paulo Sousa è l'allenatore viola.
Un record dunque molto negativo mai accaduto dal 2002, che evidenzia il vero problema della Fiorentina ormai noto a tutti: la difesa e la fase difensiva. 100 goal in 83 partite giocate, un dato da tener conto anche in vista della prossima rivoluzione viola. Urge ripartire da qui...