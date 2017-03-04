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TuttoSport: 100, i goal subiti nell'era Sousa. Record negativo dal 2002...

100! Un traguardo assai negativo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 marzo 2017 12:03
TuttoSport: 100, i goal subiti nell'era Sousa. Record negativo dal 2002... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
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Come riportato nell'edizione odierna di TuttoSport dopo le due reti subite nel corso di Fiorentina-Torino siglate da Belotti, la Fiorentina ha toccato quota 100 goal subiti in tutte le competizioni da quando Paulo Sousa è l'allenatore viola.

Un record dunque molto negativo mai accaduto dal 2002, che evidenzia il vero problema della Fiorentina ormai noto a tutti: la difesa e la fase difensiva. 100 goal in 83 partite giocate, un dato da tener conto anche in vista della prossima rivoluzione viola. Urge ripartire da qui...

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