TuttoAtalanta.com: "Fortini incanta Atalanta e Napoli: gli occhi della Serie A sul nuovo Spinazzola"

Niccolò Fortini è sulla lista dei desideri di molte squadre. Tuttoatalanta.com riporta di un interesse forte da parte di Atalanta e Napoli

Giovanissimo, ma già sotto la lente dei top club di Serie A. Niccolò Fortini, laterale sinistro cresciuto e di proprietà della Fiorentina e nella scorsa stagione in prestito alla Juve Stabia, sta conquistando consensi sempre più ampi grazie alle sue prestazioni sorprendenti in Serie B. Atalanta e Napoli si contendono un talento puro, che qualcuno paragona già a un certo Leonardo Spinazzola.

Ad avvicinare Fortini all’attuale esterno della Roma è Matteo Lovisa, direttore sportivo della Juve Stabia, che recentemente ne ha elogiato le qualità tecniche e atletiche. «È un ragazzo che stupisce per maturità e determinazione, sembra un veterano nonostante l'età giovanissima. Ricorda Spinazzola perché unisce velocità, dribbling efficace e attenzione in copertura», ha affermato il dirigente.

Atalanta in pole position

Gli occhi più interessati al momento sono quelli dell'Atalanta. I nerazzurri, da sempre attentissimi ai giovani talenti emergenti, hanno intensificato le osservazioni sul laterale classe 2006 nelle ultime settimane, sondando concretamente la disponibilità della Juve Stabia e valutando eventuali margini di trattativa.

Napoli alla finestra

Non solo Bergamo però, perché anche il Napoli ha bussato alla porta del club campano per informazioni sul giovane terzino. I partenopei, intenzionati a ringiovanire la rosa puntando su calciatori di grande prospettiva, vedono in Fortini una potenziale pedina preziosa per il futuro.

L’allenatore della Juve Stabia, Guido Pagliuca, premiato con la Panchina d’Oro della Serie C a Coverciano, ha voluto invece sottolineare l’importanza della crescita personale per Fortini: «Le sue qualità tecniche e fisiche sono straordinarie, ma il vero segreto per diventare grandi è l'umiltà quotidiana, specialmente in un ambiente complicato come il calcio professionistico. Deve restare con i piedi per terra e lavorare duramente, solo così potrà esprimere appieno il suo talento». Fortini, dopo un avvio stagionale in cui ha dovuto aspettare qualche turno prima di prendersi la maglia da titolare, è riuscito a collezionare quasi duemila minuti di gioco in Serie B, imponendosi come elemento imprescindibile nello scacchiere tattico della squadra campana.

A Firenze, intanto, si osserva con attenzione. Consapevole di avere tra le mani un talento raro, la Fiorentina valuta attentamente le prossime mosse, conscia che la vetrina di mercato potrebbe presto portare offerte difficili da rifiutare. Niccolò Fortini è pronto a spiccare il grande salto. Atalanta e Napoli sono già in prima fila, ma la sensazione è che la corsa sia appena cominciata. Un nuovo protagonista sta per affacciarsi alla ribalta della Serie A. Lo scrive Tuttoatalanta.com.