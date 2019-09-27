Tutto vero, quartier generale viola a Bagno a Ripoli. Ma mancano ancora due passaggi fondamentali

Un passaggio istituzionale decisivo che apre la strada alla realizzazione del quartiere generale gigliato nel comune alle porte di Firenze. Il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini: “Sostenibile,...

Un passaggio istituzionale decisivo che apre la strada alla realizzazione del quartiere generale gigliato nel comune alle porte di Firenze. Il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini: “Sostenibile, rispettosa dell’ambiente e ben collegata: così sarà la nuova ‘casa’ viola”

Si è chiusa oggi pomeriggio con il parere favorevole della Regione la conferenza di copianificazione per la localizzazione del centro sportivo della Fiorentina nel comune di Bagno a Ripoli. L’appuntamento odierno segue l’incontro preliminare con la Soprintendenza di alcuni giorni fa, durante il quale non sono emersi profili di criticità per l’inserimento paesaggistico dell’insediamento sportivo.

L’amministrazione comunale può adesso inserire la previsione urbanistica del “quartiere generale” viola all’interno del Piano operativo attualmente in fase di ultimazione e di cui è prevista l’adozione in Consiglio comunale entro fine anno.

“Sul piano amministrativo – commenta il sindaco Francesco Casini – si tratta di un passaggio decisivo, che apre davvero la strada alla casa della Fiorentina nel nostro comune. Adesso, possiamo procedere con il perfezionamento degli strumenti urbanistici necessari, per portarli in fondo in tempi brevi”.

La realizzazione del centro sportivo e della casa della Fiorentina interesserà un’area di circa ventidue ettari adiacente alla villa ex Enel a Bagno a Ripoli. “Un’area che oggi è lasciata in abbandono, degradata e sottoutilizzata – spiega il sindaco –, che con il centro sportivo potrà essere finalmente recuperata e valorizzata. L’idea progettuale della Fiorentina è di altissima qualità, ha una forte impronta di sostenibilità e manifesta una grande attenzione per le tematiche ambientali e del paesaggio”.

In questi mesi sono stati frequenti i contatti tra l’amministrazione comunale e la società viola. “Abbiamo incontrato più volte – aggiunge Casini - il presidente Rocco Commisso, sua moglie Catherine, il figlio Joseph e Giuseppe Barone. Sono rimasti molto colpiti dalla bellezza del nostro territorio, tradizionalmente scelto come casa da molti giocatori. Hanno manifestato una forte volontà di fare e di fare bene. Lo dimostra da solo il fatto che la nuova proprietà si è insediata a giugno e oggi, appena tre mesi dopo, si parla già concretamente del centro sportivo. Ci sono tutte le premesse per realizzare qualcosa di bello”.

Rilevante l’accessibilità e la collocazione dell’area interessata rispetto alle infrastrutture viarie principali, la vicinanza all’uscita del casello autostradale e a quello che sarà il capolinea della futura linea tramviaria 3.2. Da rimarcare, inoltre, la prossimità a numerosi servizi e a prestigiosi istituti scolastici a vocazione sportiva, a partire dal Liceo Gobetti-Volta.

Questo quello che fanno sapere dal comuni di Bagno a Ripoli. Adesso mancano due passaggi importanti, l'ok finale della soprintendenza (i primi incontri sono stati preliminari) e l'accordo definitivo tra la Fiorentina il comune .