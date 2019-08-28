Tutto fatto, Dalbert alla Fiorentina in prestito secco, porterà velocità e gioco offensivo sulla fascia sinistra viola

A Firenze aspetta in città un’altra...freccia. L’altra faccia del gioco offensivo sulle fasce della Fiorentina di Vincenzo Montella. Oggi è atteso Dalbert Henrique Chagas Estevao, famoso semplicemente...

A Firenze aspetta in città un’altra...freccia. L’altra faccia del gioco offensivo sulle fasce della Fiorentina di Vincenzo Montella. Oggi è atteso Dalbert Henrique Chagas Estevao, famoso semplicemente il nome di Dalbert, brasiliano, difensore dell'Inter, nato l’8 settembre 1993 a Barra Mansa, Rio de Janeiro, Brasile. Un metro e ottantuno per settanta chilogrammi. Gli ultimi sì lungo l’asse Firenze-Milano sono arrivati ieri sera. Dalbert arriva dall’Inter in prestito secco, con una promessa tra le parti di ridiscutere a giugno del futuro del giocatore. Da Conte in cambio arriva Biraghi, in prestito con riscatto fi ssato a 12 milioni di euro. Dalbert ha all’attivo 24 presenze in neroazzurro dal 2017 al 2019. Ha giocato nel Nizza che a lungo lo ha corteggiato con 33 presenze. Del brasiliano ha sempre parlato bene Luciano Spalletti. L’arrivo di Dalbert chiuderebbe di fatto la strategia voluta da Montella e Pradè, una Fiorentina capace di attaccare direttamente dalle due fasce.

Corriere dello Sport