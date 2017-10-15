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Tutti i risultati del pomeriggio di serie A, il Torino non riesce a vincere a Crotone. L'Atalanta perde e va dietro la Fiorentina

Ecco i risultati di questa giornata di campionato serie A, sorride la Sampdoria, mentre il Torino di Sinisa Mihajlovic non riesce ad andare oltre il pareggio sul campo del Crotone. Perde anche l'Atala...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 ottobre 2017 17:10
Tutti i risultati del pomeriggio di serie A, il Torino non riesce a vincere a Crotone. L'Atalanta perde e va dietro la Fiorentina -
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Ecco i risultati di questa giornata di campionato serie A, sorride la Sampdoria, mentre il Torino di Sinisa Mihajlovic non riesce ad andare oltre il pareggio sul campo del Crotone. Perde anche l'Atalanta in rimonta contro la Samp. La squadra di Gasperini in classifica resta dietro la Fiorentina. Tutti i risultati:

Bologna-Spal 2-1

Crotone-Torino 2-2

Sampdoria- Atalanta 3-1

Sassuolo-Chievo 0-0

Cagliari-genoa 2-3

 

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