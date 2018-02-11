Tutti pazzi per Milenkovic: grinta, tempismo e precisione. Fiorentina, hai trovato il tuo nuovo leader?

Pronto ad abbaiare in faccia a Gonzalo Higuain. Impeccabile nel sottrarre ogni spazio a Mario Mandzukic. Sicuro nel piazzamento e nelle letture difensive. Tutto questo è valso a Nikola Milenkovic la p...

A cura di Redazione Labaroviola 11 febbraio 2018 22:20

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