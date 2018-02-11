Tutti pazzi per Milenkovic: grinta, tempismo e precisione. Fiorentina, hai trovato il tuo nuovo leader?
Pronto ad abbaiare in faccia a Gonzalo Higuain. Impeccabile nel sottrarre ogni spazio a Mario Mandzukic. Sicuro nel piazzamento e nelle letture difensive. Tutto questo è valso a Nikola Milenkovic la p...
Pronto ad abbaiare in faccia a Gonzalo Higuain. Impeccabile nel sottrarre ogni spazio a Mario Mandzukic. Sicuro nel piazzamento e nelle letture difensive. Tutto questo è valso a Nikola Milenkovic la palma di miglior giocatore viola nel match perso venerdì, contro la Juventus. A colpire, anche e sopratutto, il carattere da veterano sfoggiato a dispetto della giovane età. E adesso il popolo viola chiede a gran voce a Pioli di schierarlo titolare: in una fiorentina alla ricerca di un leader, forse, non sarebbe una cattiva idea.