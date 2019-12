di Lisa Grelloni

Sabato 28 dicembre il nuovo allenatore della Fiorentina Beppe Iachini verrà presentato alla stampa, il giorno seguente poi dirigerà il primo allenamento al centro sportivo. I nodi da sciogliere però per il mister di Ascoli sono tutt’altro che pochi, sicuramente dovrà parlare con Federico Chiesa per spingerlo a trascinare fuori con il suo talento la squadra dalla crisi, dovrà poi decidere il modulo da utilizzare, in genere l’allenatore gioca o 3-5-2 o 4-3-3 nel caso in cui scegliesse quest’ultimo i calciatori dovrebbero apprendere in fretta visto che con Montella hanno giocato sempre 3-5-2, le partite arrivano ed il tempo non aspetta, perchè si sa il calcio è così. Il mister marchigiano avrà un ballottaggio in atto a centrocampo, quello tra Badelj e Benassi, chi la spunterà? Appena arrivato Iachini dovrà anche capire chi far restare e chi mandar via già nel mercato di gennaio, Pedro in questi giorni sarà un osservato speciale, il brasiliano ha diverse richieste in patria ed in Europa e si potrebbe decidere di mandarlo a giocare in prestito. Ai viola servirà comunque acquistare un attaccante di buon livello che possa garantire gol per abbandonare questo posto in classifica, i gol finora realizzati sono stati troppo pochi. Bisognerà inoltre capire dove intervenire per migliorare la squadra in questa sessione di mercato, a centrocampo i calciatori sono contati, serve qualcuno per far respirare i titolarissimi. Iachini dovrà fare i conti con una piazza che come lui ben sa (visto che è stato un centrocampista viola dal 1989 al 1994) si aspetta che dia una scossa positiva a questa squadra che è un mix di giovani ed esperti. Riuscirà un allenatore grintoso come Beppe nell’impresa? L’obiettivo della Fiorentina ormai per questa stagione è il raggiungimento della salvezza matematica, come farà il nuovo mister a motivare i suoi ragazzi?