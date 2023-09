Turnover o rotazioni? Chiamatelo come volete, Italiano gestisce così la Fiorentina da due anni 

Turnover, rotazioni, chiamatelo come volete. Italiano gestisce la sua Fiorentina così, cambiando e tenendo tutti sulle spine. Per lui infatti, si tratta semplicemente di gestione del gruppo. Il modo migliore per tener tutti sulla corda, senza lasciare nessuno per strada evitando, di conseguenza, il rischio che qualcuno molli. Un concetto che lo accompagna fin dall’inizio della sua carriera da allenatore e che, salvo qualche rarissima eccezione, non ha mai tradito. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

