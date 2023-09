La Nazione rivela: “Quarta voleva andare via dalla Fiorentina, Italiano ha il merito di averlo recuperato”

Il primo merito di Vincenzo Italiano nella gara contro l’Atalanta è stato quello di far sentire importante Martinez Quarta, titolare a sorpresa un po’ per tutti al posto di Ranieri. Il difensore argentino aveva bisogno di tornare a sentirsi vivo dopo un periodo d’appannamento. Che l’ex centrale del River Plate vada a corrente alternata è un dato di fatto, ma la Fiorentina adesso ha fortemente bisogno della sua miglior versione. Storia nota. Poche settimane fa avrebbe fatto volentieri le valige. Si parla di un accordo sulla parola con il Betis Siviglia, saltato poi per le tempistiche che non sono collimate con la cessione in Arabia Saudita dell’ex laziale Luiz Felipe. Che poi all’Al-Ittihad c’è andato ma per l’affare Quarta era troppo tardi. Ri-calarsi nel gruppo non dev’essere facile quando mentalmente sei già altrove.

Il ‘Chino’ si è rimesso a lavorare a testa bassa, raccogliendone subito i frutti.«Ha qualche difetto da limare e fa qualche errore di concentrazione: su di lui bisogna lavorare da quel punto di vista ma se capisce che è qui perché lo vogliamo può diventare un giocatore importante» ha spiegato Italiano dopo la partita contro l’Atalanta. «Abbiamo lavorato anche per farlo salire come in occasione del gol. Ci ha permesso di vincere e deve sapere che viene preso in considerazione come gli altri. Sta a lui guadagnarsi la maglia da titolare». Messaggio lanciato forte e chiaro. Se Milenkovic sembra intoccabile nelle gerarchie di Italiano, l’altra maglia dovrà diventare un ballottaggio continuo con Ranieri ora che Mina starà ai box per diverse settimane.

Il gol di testa è la ciliegina sulla torta, ma non è casuale. Come ha spiegato il tecnico, la sua posizione in campo un po’ più avanzata può portare notevoli benefici anche in fase d’impostazione. Il piede è raffinato, la visione di gioco anche. Certo, Italiano ha fotografato perfettamente anche quali sono i limiti. Da limare il più possibile per far fare un salto di qualità al pacchetto dei centrali. Lui sembra sulla buona strada. «Grande vittoria e spirito da squadra. Godiamoci questa vittoria e testa a giovedì. Grazie per il vostro sostegno. Il lavoro paga sempre», ha scritto su un post affidato ai social. Non resta che andare avanti così. Lo scrive La Nazione

