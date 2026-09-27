Troppo caldo al Viola Park, Paratici sta cercando una nuova meta per il ritiro della Fiorentina

Il direttore viola vorrebbe spostare il ritiro tra Austria o Inghilterra

La Repubblica in edicola oggi evidenzia le novità sulla gestione del gruppo durante la sosta e le strategie per la prossima stagione. Mentre diversi allenatori hanno concesso una settimana di riposo, Paolo Vanoli ha preferito sfruttare la pausa per svolgere un vero e proprio mini-ritiro con i calciatori rimasti a Firenze (al netto degli otto nazionali), programmando doppie sedute quotidiane per fare un richiamo di preparazione atletica e tattica e correggere i difetti del ritiro estivo svolto sotto la gestione Grosso.

Nel frattempo, la dirigenza guidata da Paratici sta valutando di abbandonare il Viola Park come sede del ritiro estivo a partire dal prossimo anno. A causa del caldo soffocante di Firenze, con temperature vicine ai 40° e notti afose che costringono ad allenamenti a orari impossibili, la società sta considerando di spostare la prima fase della preparazione all'estero, probabilmente tra Austria e Inghilterra, in strutture d'avanguardia dalle temperature più miti.