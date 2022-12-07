Tripletta show di Ikonè. Fiorentina avanti 5-0 a fine primo tempo. Due assist di Dodò

Funziona la catena di destra nel primo tempo di Fiorentina-Always Ready, con 4 dei 5 gol segnati tutti i gol arrivati dalla destra, il primo gol ed il secondo hanno avuto lo stesso copione con Dodò ch...

Funziona la catena di destra nel primo tempo di Fiorentina-Always Ready, con 4 dei 5 gol segnati tutti i gol arrivati dalla destra, il primo gol ed il secondo hanno avuto lo stesso copione con Dodò che è arrivato in velocità dalla destra, palla messa in mezzo e gol prima di Ikonè e poi, per il terzo gol, di Saponara.

Il 2-0 è stato messo a segno da Bianco dopo una sponda di Cabral, rete in cui ci ha messo molto del suo il portiere Roca che è stato protagonista, suo malgrado di una papera. Il 4-0 lo ha segnato anche Ikonè con il giocatore francese che ha beneficiato di una grande giocata di Bonaventura che, lanciato da Saponara dopo un calcio d'angolo a sfavore, ha saltato brillantemente il portiere, uscito troppo fuori dall'area di rigore, prima di servire Ikonè che non poteva fare altro che mettere la palla in rete.

Al minuto 40 arriva anche il quinto gol viola, con Ikonè che dopo una bellissima azione personale con un paio di dribbling, ha segnato il gol più bello di questo primo tempo. Non preciso invece Cabral, il centravanti brasiliano è stato respinto due volte dal portiere dell'Always

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