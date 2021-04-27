Trevisani: "Persi la testa per Vlahovic due anni fa, senza di lui la Fiorentina sarebbe come il Parma"
Trevisani indica l'importanza di Vlahovic nella Fiorentina
Riccardo Trevisani, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni Radio Bruno della Fiorentina e del contributo di Dusan Vlahovic:
"Non sono stupito da Vlahovic, lo vidi in un Fiorentina-Monza di Coppa Italia, persi la testa per lui due anni fa. E' migliorato con il piede destro e con la testa, ha anche aggiunto molta cattiveria. Fa tanto lavoro e segna in una squadra che fatica ad attaccare e fare gol. Prandelli è stato fondamentale e bravissimo con Dusan e ha consegnato alla Fiorentina un attaccante che ha già salvato la stagione. Senza i suoi gol la Fiorentina avrebbe rischiato di fare la stagione del Parma".
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