Trevisani: "Persi la testa per Vlahovic due anni fa, senza di lui la Fiorentina sarebbe come il Parma"

Trevisani indica l'importanza di Vlahovic nella Fiorentina

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Riccardo Trevisani, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni Radio Bruno della Fiorentina e del contributo di Dusan Vlahovic:

"Non sono stupito da Vlahovic, lo vidi in un Fiorentina-Monza di Coppa Italia, persi la testa per lui due anni fa. E' migliorato con il piede destro e con la testa, ha anche aggiunto molta cattiveria. Fa tanto lavoro e segna in una squadra che fatica ad attaccare e fare gol. Prandelli è stato fondamentale e bravissimo con Dusan e ha consegnato alla Fiorentina un attaccante che ha già salvato la stagione. Senza i suoi gol la Fiorentina avrebbe rischiato di fare la stagione del Parma".

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