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Serena: "Se Sarri andasse alla Roma, la Fiorentina dovrebbe prendere Fonseca"

Il consiglio di Aldo Serena a Fonseca

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 aprile 2021 13:36
Serena: "Se Sarri andasse alla Roma, la Fiorentina dovrebbe prendere Fonseca" -
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Firenze, stadio Artemio Franchi, 20.12.2019, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

L'ex attaccante ed opinionista Aldo Serena ha dato un consiglio alla Fiorentina sui propri social.

Questo il contenuto del tweet: "Se fosse vero, di Sarri che se ne va alla Roma, io Presidente della Fiorentina cercherei di arrivare a Fonseca"

PEDULLA: "HYSAJ LASCERA' NAPOLI, POTREBBE PRENDERLO LA FIORENTINA SE ARRIVERA' GATTUSO"

https://www.labaroviola.com/pedulla-hysaj-lascera-napoli-potrebbe-prenderlo-la-fiorentina-se-arrivera-gattuso/138330/

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