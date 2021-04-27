Serena: "Se Sarri andasse alla Roma, la Fiorentina dovrebbe prendere Fonseca"
Il consiglio di Aldo Serena a Fonseca
A cura di Redazione Labaroviola
27 aprile 2021 13:36
L'ex attaccante ed opinionista Aldo Serena ha dato un consiglio alla Fiorentina sui propri social.
Questo il contenuto del tweet: "Se fosse vero, di Sarri che se ne va alla Roma, io Presidente della Fiorentina cercherei di arrivare a Fonseca"
PEDULLA: "HYSAJ LASCERA' NAPOLI, POTREBBE PRENDERLO LA FIORENTINA SE ARRIVERA' GATTUSO"
https://www.labaroviola.com/pedulla-hysaj-lascera-napoli-potrebbe-prenderlo-la-fiorentina-se-arrivera-gattuso/138330/