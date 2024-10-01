Trevisani: "Non so cosa sta succedendo a Palladino, non vedo empatia tra giocatori ed allenatore"

Il noto telecronista Riccardo trevisani ha parlato del momento della Fiorentina nel corso della nuova puntata di "Fontana di Trevi" su Cronache di Spogliatoio, queste le sue parole: "La Fiorentina ha...

Il noto telecronista Riccardo trevisani ha parlato del momento della Fiorentina nel corso della nuova puntata di "Fontana di Trevi" su Cronache di Spogliatoio, queste le sue parole: "La Fiorentina ha giocato 2 delle partite più brutte della Seria A con il Venezia e con l'Empoli, non so cosa sta succedendo a Palladino, non mi sembra ci sia una grande empatia squadra allenatore, mi ricorda un po' l'Italia agli europei. La Fiorentina è la squadra che nettamente ha deluso più le mie aspettative, perché tra i buoni giocatori che ha preso ed il buon allenatore che ha pensavo di vedere della ciccia, un po' come la Lazio che sta facendo alla grandissima la Fiorentina pur avendo battuto in maniera un po' casuale la Lazio no"



LA SORELLA DI CR7 RISPONDE A CASSANO

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