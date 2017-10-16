Trevisani: "La Fiorentina può andare in Europa League, mi piace tantissimo. Ha un grande portiere e un buon attacco"

Riccardo Trevisani, giornalista di Sky Sport ha parlato in diretta della Fiorentina, queste le sue parole: "La Fiorentina può arrivare in Europa League? Assolutamente si, è una squadra che mi piace ta...

Riccardo Trevisani, giornalista di Sky Sport ha parlato in diretta della Fiorentina, queste le sue parole: "La Fiorentina può arrivare in Europa League? Assolutamente si, è una squadra che mi piace tantissimo. Ha un grande portiere, una buona difesa e un attacco fatto bene. Io credo che può ambire al sesto/settimo posto"