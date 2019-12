Queste le parole rilasciate a Radio Bruno da Riccardo Trevisani: “La Fiorentina stava crescendo dopo la sfida con la Juve poi si è inceppata, il perchè non lo so. Non ho capito che cosa è successo alla squadra. Montella al Milan non ha fatto poi così male, certo la prima avventura a Firenze è stata straordinaria, su quella di ora non mi esprimo. Montella sa far giocar bene le sue squadre. Desidererei vederlo sulla panchina viola fino a fine stagione, sarei curioso di vedere che cosa può ancora fare questa Fiorentina. Vanno dati tutti a Vincenzo i meriti su Castrovilli e Vlahovic”.