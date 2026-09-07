Trevisani: "A Firenze non va mai bene nessuno: prima è stato criticato Italiano, poi Palladino e ora Grosso"

Il telecronista e opinionista, Riccardo Trevisani ha parlato a Sport Mediaset dell'esonero di Grosso

Ecco le parole di Trevisani durante la trasmissioni odierna di Sport Mediaset: "Per me ha poco fondamento mandare via un allenatore alla 3° di campionato, sono scelte troppo veloci, che fanno davvero impressione, ma non perché la Fiorentina non abbia fatto male e Grosso non abbia fatto errori, ha fatto tantissimi errori, ma sbaglia anche la squadra.

Allora cosa si fa? Si cacciano tutti? Se ogni squadra dovesse esonerare dopo 3 partite fatte male, allora anche Gasperini doveva essere esonerato, poi invece ha fatto una bella carriera.

La questione di Firenze è che non va mai bene nessuno, hanno criticato Italiano, Palladino, Pioli poi Vanoli e ora Grosso. La Fiorentina aveva iniziato un nuovo progetto, c'è stata un pò di confusione, ma in questa confusione mi sembra sbagliato che paghi sempre l'allenatore".