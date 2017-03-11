Treno, tram, biciclette e auto. Tutti i modi per raggiungere la nuova cittadella viola

Una cattedrale nel deserto? No, il piano di Firenze di urbanistica. Così si arriverà nella città della Fiorentina

La Nazione parla dello Stadio nuovo e dei trasporti ad essa connessi:

Treno, tram, bicicletta, auto: la nuova arena viola «non sarà una cattedrale nel deserto», isolata a Novoli. Nei 420 milioni di euro complessivi, necessari per la realizzazione del progetto, sono compresi anche gli oneri di urbanizzazione e la valorizzazione dell’area. Ci sarà la linea 2 della tramvia che, con fermata dedicata, consentirà di raggiungere lo stadio dalla stazione di Santa Maria Novella o dallo scalo di Peretola. Il sindaco Nardella ha inoltre spiegato come ci sia intesa con Autostrade per partire con i lavori per il nuovo svincolo di Peretola e la terza corsia del raccordo autostradale. Ci sarà una rete di piste ciclabili e parcheggi. Viene infine dettagliato quello che sarà il futuro della viabilità per non far collassare il traffico a Novoli e per sostenere l’intera viabilità cittadina: dall’interramento dello svincolo autostradale alla sopraelevata di viale XI Agosto, dalla terza corsia alle bretelle Rosselli-Pistoiese e Fortezza-Panciatichi. Poi l’aggiunta di una corsia sul tratto inziale di viale Guidoni e in via degli Astronauti, di due corsie in viale XI Agosto.