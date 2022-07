Trema la panchina del Torino, Juric infuriato per lo stallo sul mercato: “Devo andarmene?”

“Cosa devo fare? Andarmene, dare le dimissioni? A questo devo arrivare?”. Così apre l’articolo di Tuttosport per raccontare il clima teso in casa Torino. Il tecnico granata, infatti, non è soddisfatto del mercato fin qui condotto dal club, si è sfogato con il dt Vagnati. Secondo Juric, al Torino servono otto acquisti per essere rinforzato, ma prima deve finalizzarsi il mercato in uscita, con la cessione di Bremer che blocca le operazioni. Visto l’immobilismo del calciomercato granata, dunque, il tecnico è arrivato a minacciare di andarsene.