Le tre mosse di Commisso per il futuro: allenatore, rinnovo Vlahovic e nuovo ingresso in dirigenza

La parola d’ordine è pianificazione. Delle strategie, delle ambizioni, delle mosse all’interno della dirigenza e dal punto di vista tecnico. Commisso dovrà indicare il futuro allenatore. E molto passerà dal profilo di chi siederà in panchina. dal tecnico dipenderanno le reali ambizioni della società. Su tutti è balzato in prima fila Gattuso. Servirebbe una figura come quella per creare uno spogliatoio affiatato da gestire con sensibilità e abilità. L’allenatore ha il gradimento di proprietà e dirigenza he da settimane stanno discutendo anche del mercato.

Un’altra strada da percorrere in parallelo è quella che porta al rinnovo di Vlahovic. Impossibile voltare pagina e non ripartire proprio dall’attaccante serbo che in questa stagione è letteralmente esploso a suo di gol e di prestazioni convincenti. Una Fiorentina che vuole tornare protagonista, vuole costruire attorno a Vlahovic una squadra all’altezza delle ambizioni del serbo. Non è soltanto questione di contratto e di adeguamento ma pianificazione futura. Allenatore, rinnovo di Vlahovic e una organizzazione più strutturata del comparto tecnico. Non a caso negli ultimi giorni è nuovamente spuntato il nome di Roberto Goretti, ex direttore sportivo del Perugia come figura per affiancare Pradè. Lo scrive Repubblica.

