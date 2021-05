Moviola CorSport, braccio d’appoggio di Milenkovic, giusto non dare rigore al Cagliari

Ecco la moviola di Cagliari-Fiorentina oggi nelle pagine del Corriere dello Sport: “Se non fosse per i tre ammoniti e per i 28 falli fischiati la presenza di Mariani, non avrebbe avuto un senso. Un solo episodio che ha meritato un approfondimento della moviola, ma è risultato subito moto chiaro, con l’arbitro vicino all’azione ed in grado di giudicare con visuale aperta. Nella ripresa occasione per Joao Pedro, servito da Duncan. JP10 tenta il tiro, davanti a lui si oppone in scivolata Milenkovic, il pallone fa tipo flipper, sbatte sulla coscia sinistra del difensore viola, torna a Joao Pedro poi finisce sul braccio sinistro di Milenkovic che però è quello d’appoggio a terra. Giusto non considerarlo punibile”.

