Tre gol e due assist in 5 partite. Tutti in piedi per Bonaventura e adesso anche Spalletti ci pensa...

Un grandissimo inizio di stagione quello di Bonaventura in serie A con la maglia della Fiorentina, la nazionale potrebbe arrivare

Sta vivendo uno dei migliori avvii di stagione della sua carriera: 3 gol e 2 assist in 5 partite in serie A per Bonaventura che è il punto fermo del centrocampo di Vincenzo Italiano: è lui l'essenza della Fiorentina in questo avvio di campionato. Genoa, Atalanta e ieri contro l'Udinese: con lui in campo, la formazione viola è partita con un gol in più. Luciano Spalletti ci sta pensando per la sua Italia anche se la sua età non aiuta (è un classe 1989) e i dubbi del commissario tecnico possono essere solo su questo aspetto. Anche se, c'è da scommetterci, qualche tifoso viola spera che Bonaventura possa continuare ad essere ignorato cosi da fargli tirare il fiato e riposarsi quando c'è la pausa ma l'europeo è indubbiamente un sogno per il numero 5. Se non viene convocato Nico Gonzalez, ci pensa Jack. Non vanno a segno gli attaccanti, timbra il cartellino il numero 5, tutti in piedi.

ITALIANO E IL CAMBIO MODULO, UNA SCELTA INTELLIGENTE

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