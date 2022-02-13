Trazione anteriore per la Fiorentina, ruotano tutti in una gara con Italiano in panchina

Nelle ultime due gare sono stati cinque i calciatori offensivi a giocare

Mescolare le carte del mazzo, non dando punti di riferimento agli avversari é sempre stare una priorità di Italiano. In avvio di stagione ruotavano tutti. Quel che è certo é che quella viola é una squadra a forte trazione anteriore. Nelle ultime due gare sono stati 5 i giocatori offensivi a scendere in campo. Con la Lazio Piatek ha fatto staffetta con Cabral. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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