Sofyan Amrabat è virtualmente un calciatore della Fiorentina. Chiaro, il discorso vale per luglio visto che sarebbe impossibile tesserarlo a gennaio per motivi di regolamento e considerato che l’Hellas non ha mai pensato di privarsene in questa sessione. Ma l’incontro di oggi pomeriggio è andato verso la fumata bianca, al punto che gli agenti di Amrabat dormiranno a Milano per perfezionare i dettagli relativi al contratto. Scongiurato il pericolo clausola: se ci fosse, la cifra sarebbe più alta rispetto ai 40 milioni chiesti. Il Napoli non aveva bloccato Amrabat, la chiusura imminente con la Fiorentina è una prova provata. La trattativa si è arenata per l’inserimento intermediari che hanno complicato la situazione, spianando la strada alla Viola. Lo scrive Alfredo Pedullà sul proprio sito.