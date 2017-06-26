Trattativa avanzata per l'arrivo di Politano a Firenze, al Sassuolo fra i 15 e i 20 milioni

La strada di Matteo Politano e quella della Fiorentina potrebbero congiungersi molto presto. Secondo quanto riporta TuttoMercatoWeb, l'esterno d'attacco del Sassuolo sarebbe favorevole al trasferiment...

La strada di Matteo Politano e quella della Fiorentina potrebbero congiungersi molto presto. Secondo quanto riporta TuttoMercatoWeb, l'esterno d'attacco del Sassuolo sarebbe favorevole al trasferimento in Toscana, i neroverdi però, non fanno sconti. Per avere Politano la Fiorentina dovrà sborsare una cifra compresa fra i 15 e i 20 milioni di euro, mentre per il giocatore è pronto un contratto da 1,2 milioni.