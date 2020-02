Sofyan Amrabat e la Fiorentina. Il giocatore ha detto si ai viola ma emergono le cifre che stanno separando le parti. 15+2 l’offerta gigliata, 17+2 la richiesta scaligera che collima con quella del Napoli, ipotesi che però Amrabat ha messo in ghiaccio e continua a non accettare. L’Hellas Verona però non abbasserà la richiesta e sta alla Fiorentina fare un rilancio. Le dirigenze al completo e gli intermediari sono sempre a Milano e a breve partirà un nuovo incontro, visto che l’intermediario del centrocampista è appena arrivato nell’albergo che sta ospitando la Fiorentina. Il tempo stringe perché il Verona vuole riscattare il giocatore dal Brugge con la garanzia di averlo ceduto.

Tuttomercatoweb.com