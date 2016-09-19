Tramvia e Udinese-Fiorentina sul maxischermo: ecco perché

L'iniziativa del Comune per coinvolgere i fiorentini

Sul sito del Comune di Firenze, oggi, si trova un comunicato che interesserà tutti i tifosi della Fiorentina. Eccolo: "Tra i prossimi passaggi per la realizzazione della linea 2 della tramvia c'è il varo delle travi del Viadotto San Donato: da mercoledì 21 settembre in orario notturno e per tre notti consecutive saranno posate le travi sui piloni al di sopra della rotatoria tra via di Novoli e viale Forlanini. Per motivi di sicurezza la circolazione sarà quindi interrotta dalle 21 alle 6 del giorno successivo. "Si tratta di un evento davvero particolare – ha sottolineato l’assessore alla mobilità del Comune di Firenze, Stefano Giorgetti – non capita spesso di poter assistere a questo tipo di lavorazione in città. Senza contare che rappresenta uno snodo fondamentale nella realizzazione della linea 2: a questo punto tutta la linea è cantierizzata e in tratti di via di Novoli, via Gordigiani e via Buonsignori i binari sono già montati. Per questo abbiamo pensato di invitare i fiorentini ad assistere all’intervento. L’appuntamento è per le 23 e, visto che alle 20.45 è in programma Udinese-Fiorentina, con la collaborazione di Unicoop abbiamo pensato di mettere un maxischermo nella piazza interna al centro commerciale per vedere insieme la partita".