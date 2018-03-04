Tragedia Astori, rinviate tutte le partite della giornata di Serie A

La 27/a giornata di serie A in programma oggi non si giocherà in segno di lutto per la morte del capitano dei viola Davide Astori. Il rinvio è stato deciso dal commissario della Lega di serie A, Giova...

La 27/a giornata di serie A in programma oggi non si giocherà in segno di lutto per la morte del capitano dei viola Davide Astori. Il rinvio è stato deciso dal commissario della Lega di serie A, Giovanni Malagò. in un primo momento era stata annullata la gara della Dacia Arena Udinese-Fiorentina, dopo qualche minuto si era deciso di non giocare anche la partita delle 12.30 Genoa-Cagliari, visto che Astori in passato aveva indossato a lungo la maglia della squadra sarda. Pochi minuti fa la notizia che oggi la A non scenderà in campo.

Gazzetta.it