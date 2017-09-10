Tracollo Milan a Roma contro la Lazio, 4-1. Tutti i risultati della terza giornata di campionato

Umiliato il Milan all'Olimpico, Lazio show, triplo Immobile. Prima vittoria in campionato anche per l'Atalanta. Perdono Genoa e Crotone

Una tripletta di Immobile e un gol di Luis Alberto nel giro di poco meno di un quarto d’ora, minuti di recupero del primo tempo compresi, tramortiscono il giovane Milan di Vincenzo Montella, guidato anche dall’ex Biglia. Per i rossoneri, irriconoscibili, vale poco il gol di Montolivo. La partita è iniziata con un’ora di ritardo rispetto al previsto a causa del maltempo che si è abbattuto su Roma, ma il terreno dell’Olimpico non ne ha risentito.

Ecco tutti i risultati della terza giornata di campionato:

Verona - Fiorentina 0-5

Lazio - Milan 4-1

Inter - Spal 2-0

Udinese - Genoa 1-0

Cagliari - Crotone 1-0

Juventus - Chievo 3-0

Atalanta - Sassuolo 2-1