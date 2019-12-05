Tra Commisso e Chiesa c'è distanza sulla clausola. Il presidente viola vorrebbe metterla a 100 milioni

Ieri mattina si è tenuto l'incontro tra Enrico Chiesa, papà e procuratore di Federico e il presidente viola Rocco Commisso. Il colloquio è stato positivo, l'obiettivo comune è trovare la giusta condiz...

A cura di Redazione Labaroviola 05 dicembre 2019 13:42

Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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