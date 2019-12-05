Tra Commisso e Chiesa c'è distanza sulla clausola. Il presidente viola vorrebbe metterla a 100 milioni
Ieri mattina si è tenuto l'incontro tra Enrico Chiesa, papà e procuratore di Federico e il presidente viola Rocco Commisso. Il colloquio è stato positivo, l'obiettivo comune è trovare la giusta condiz...
Ieri mattina si è tenuto l'incontro tra Enrico Chiesa, papà e procuratore di Federico e il presidente viola Rocco Commisso. Il colloquio è stato positivo, l'obiettivo comune è trovare la giusta condizione per allungare di almeno un anno il contratto dell'esterno viola. Il prossimo incontro ci sarà durante le vacanze natalizie. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport tra le due parti la distanza è sulla clausola rescissoria, la Fiorentina vorrebbe metterla a 100 milioni, Enrico invece la vorrebbe molto più bassa.