Tra Chiesa e il popolo viola è tornato il sereno, adesso Federico vuole riprendersi tutto

L'abbraccio con Rocco è stato tenero. Quasi paterno. E con Joe Barone scherza ogni giorno dialogando in un inglese che ha sempre più sfumature americane. Federico Chiesa ha cambiato umore. I silenzi d...

L'abbraccio con Rocco è stato tenero. Quasi paterno. E con Joe Barone scherza ogni giorno dialogando in un inglese che ha sempre più sfumature americane. Federico Chiesa ha cambiato umore. I silenzi del passato sono solo un ricordo. La Fiorentina ha ritrovato il suo campioncino. In casa viola sono tutti convinti che Federico tornerà presto quello dei tempi d’oro.

Lui e Ribery possono ancora cambiare la storia di un campionato che per il momento non ha regalato grandi soddisfazioni a Commisso. Le prossime tre sfide, contro Torino, Inter e Roma, rappresentano un passaggio chiave della stagione. Rocco e Joe si rifiutano di accettare l’idea che questo sarà solo un anno di transizione. Il “nuovo” Chiesa può accendere nuove prospettive.

Intanto Federico sarà in campo domenica allo stadio Grande Torino (quasi impossibile invece il rientro a tempo di record di Ribery). L’infiammazione agli adduttori non è ancora guarita al cento per cento. Ma Chiesa ieri è tornato a lavorarein gruppo. I cambi di direzione ora non lo fanno più soffrire.

Lui vuole tornare anche se, è normale, non potrà probabilmente garantire 90 minuti. Federico sogna gol e assist. Montella sta pensando di proporlo ancora in attacco in un 3-5-2 accanto al giovane Vlahovic.

Tecnico e dirigenti sono sicuri che a fine campionato sarà in doppia cifra alla voce gol. L’ultimo incontro tra Commisso e babbo Enricoela notizia che si sta lavorando per l’allungamento del contratto (con clausola?) hanno riportato grande serenità anche nel rapporto tra l’attaccante e i tifosi.

La convinzione che il matrimonio con la Fiorentina possa andare avanti anche dopo l’Europeo è di nuovo “partito di maggioranza” tra i sostenitori viola.

Federico da qualche mese non vive più con i genitori, si è trasferito in un appartamento nel centro storico con la sua compagna. E ora quando esce di casa raccoglie incitamenti e sorrisi. Come nei suoi momenti migliori. A Natale ci sarà il nuovo contatto con la proprietà. Babbo Enrico e Daniele Pradè cominceranno a mettere nero su bianco qualche numero. Poi saranno decisive le mosse di mercato: Commisso e Federico hanno lo stesso obiettivo e cioallestire e giocare in una squadra che abbia tutte le carte inregola per un posto nelle Coppe. E, nel giro di tre anni, avvicinarsi alla zona Champions. Se non ci saranno frenate su questo fronte il rinnovo del contratto sarà abbastanza agevole.

La Gazzetta dello Sport