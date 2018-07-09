Tra 10 giorni la Fiorentina saprà se disputerà l'Europa League e l'avversaria. Corvino dia a Pioli la squadra al completo rapidamente...

Segnare la data sul calendario: 19 Luglio.Sarà quello il giorno che di fatto, delineerà la stagione della Fiorentina. In quel giorno il TAS di Losanna si esprimerà in merito al ricorso presentato dal...

Segnare la data sul calendario: 19 Luglio.

Sarà quello il giorno che di fatto, delineerà la stagione della Fiorentina. In quel giorno il TAS di Losanna si esprimerà in merito al ricorso presentato dal Milan. Data dove vi sarà anche il ritorno tra Banants e FK Sarajevo e la vincente sarà l'avversaria della Fiorentina in caso la sentenza confermi l'esito già emesso: Firenze in Europa.

10 giorni dove Corvino dovrà completare la squadra di Pioli gestendo gli esuberi ed acquistando i tasselli mancanti.

Pjaca e Pasalic? Ritardi su ritardi ma non dovrebbero destare preoccupazioni, il primo impegnato al Mondiale, l'altro bloccato dall'avvento di Maurizio Sarri sulla panchina del Chelsea.

10 giorni all'alba Europea con la squadra al completo? Firenze spera, ed attende...

Gabriele Caldieron