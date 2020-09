Per Torreira la strada del Torino è segnata, ma non è ancora libera: la Fiorentina si è rivolta a Borja Valero, e a ore prenderà la decisione definitiva sullo spagnolo. Finché non sarà certificato il ritorno dell’ex interista, il Toro non potrà definitivamente ritenere usciti i viola dalla corsa all’uruguaiano. Egli è in cima alla lista di Giampaolo. Lo scrive Tuttosport.

