Torreira super, trascina la Fiorentina, tre punti per continuare a sognare l’Europa
Contro il Bologna contava solo ritrovare la vittoria
A cura di Redazione Labaroviola
14 marzo 2022 09:42
Stavolta più della prestazione contava ritrovare la vittoria. I tre punti. La Fiorentina al termine di una gara complicata nonostante la superiorità numerica per tutto il secondo tempo c’è riuscita. La rete di Torreira consente ai viola di raggiungere quota 46 punti in classifica e rimettere la testa avanti nella lunga corsa per un piazzamento europeo. Lo scrive Repubblica.
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