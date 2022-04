Torreira sorride, è tornato ad allenarsi sul campo, palleggi e corsa, scrive: “Di nuovo in campo”

Dopo aver mostrato il video della sua riabilitazione in palestra (CLICCA QUI PER IL VIDEO) Lucas Torreira mostra attraverso alcune foto su Instagram il ritorno in campo per l’allenamento dopo l’infortunio rimediato contro la Juventus in occasione del ritorno della semifinale di Coppa Italia. Il centrocampista della Fiorentina ha scritto: “Vamos, di nuovo in campo”. Iniziato dunque il conto alla rovescia per il suo ritorno in campo che dovrebbe essere contro la Roma in casa lunedi 9 maggio.